القاهرة (زمان التركية)ــ تنظم جامعة الدول العربية ندوة تحت عنوان “دعم حقوق الأسرى في مواجهة الانتهاكات والتنكيل الإسرائيلي” بمقر الأمانة العامة بالقاهرة يوم الأربعاء، وذلك بمناسبة قرب فاعلية اليوم العربي للأسير الفلسطيني.

يتم الاحتفال بـ يوم الأسير الفلسطيني في 17 أبريل من كل عام باعتباره يوماً عربياً وعالمياً.

وقال الدكتور سعيد أبو علي رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة إن الندوة يأتي انعقادها تأكيداً على اهتمام جامعة الدول العربية بقضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال ودفاعها عن حقوقهم ودعمها لنضالاتهم.

تناقش الندوة عدة محاور تتناول أشكال الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى، كذلك الأسرى والقانون الدولي وأدب السجون والاعتقال الإداري وغيرها، ومن المقرر أن يشارك في الندوة ممثلون للدول الأعضاء لدى الجامعة، ورئيس هيئة شؤون الأسرى، والمحررين، وعدد من سفارات الدول الصديقة لفلسطين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، ونخبة من الشخصيات الاعتبارية المصرية والعربية من رجال قانون وأكاديميين ونواب ووزراء سابقين. وفق بيان للأمانة العامة للجامعة العربية.

يتزامن إحياء اليوم العربي للأسير الفلسطيني بعقد هذه الندوة في الثلاثين من مارس/آذار قبيل شهر رمضان المبارك، تزامناً مع نضالات الأسرى وصمودهم الأسطوري في وجه قمع وبطش السجان الإسرائيلي من جهة، وكذلك في ذكرى إحياء يوم الأرض المجيد الذي يحيه الشعب الفلسطيني في كل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وفي أرض48 في الجليل والمثلث والنقب دفاعاً عن عروبة الأرض وهويتها وعن الحق الفلسطيني الأزلي بها ومقاومة لمخططات واعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.