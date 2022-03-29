أنقرة (زمان التركية) – أعلن الشيف بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم المدينة، عن شراكة جديدة مع لاعب كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو.

وخلال مشاركته في “لقاءات الجيل الجديد من ريادة الأعمال الرقمية” كشف بوراك أوزدمير عن تجاربه وخبراته.

وذكر الشيف بوراك في كلمته أنه تلقى العام الماضي عرض شراكة من رونالدو أثناء وجوده في مدينة مدريد كضيف على الدوري الإسباني.

وأوضح أوزدمير أنه بموجب هذا العرض فإنه سيفتتح مطعما بشراكة مع اللاعب البرتغالي في لندن.

وأفاد أوزدمير أن مطعمه بات علامة تجارية تركية بارزة في 11 دولة، قائلا: “سنفتتح مطعمنا في بريطانيا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري. لا نستطيع تقديم مزيد من المعلومات حول الأمر نظرا لأن حفل الافتتاح سيتضمن مفاجأة رائعة”.