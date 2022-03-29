أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي باريش بهليفان، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، يرغب في لقاء “شخصية بارزة تلتزم الصمت حاليا”، وذلك عقب لقائه مع النواب السابقين عن الحزب الحاكم.

وزعم بهليفان في مقال بصحيفة جمهوريت التركية، أن تلك الشخصية هي الرئيس السابق عبد الله جول، غير أن جبهة جول لم تؤكد صحة طلب هذا اللقاء.

وذكر بهليفان أن مسؤول سابق يعرفه الطرفان يتولى الوساطة بسب رغبة أردوغان في هذا اللقاء.

أضاف قائلا: “الطرفان يحافظان على سرية هذا الأمر الذي لا يعلم به سوى بضعة أفراد. هناك مصادر من الطرفين تزعم أن هذا الأمر غير صحيح والبعض الآخر يرى أن هذا الأمر قد يحدث. إن تحقق هذا اللقاء فإن أردوغان يسعى إلى عرقلة عملية الانتقال من حزب إلى حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم” في اشارة لجهود منع انشقاق المزيد من قيادات حزب العدالة والتنمية.

بهليفان قال: “تذكروا هذه الأسطر جيدا إن اجتمع كلاهما في إفطار مفاجئ خلال شهر رمضان الكريم”.

يذكر أن عبد الله جول انسحب بشكل مفاجئ من السباق الرئاسي خلال انتخابات عام 2018، وجمد نشاطه السياسي منذ ذلك الحين. تقول تقارير إن جول يدعم زعيم حزب الديمقراطية علي باباجان الذي قرر الانشقاق في 2019 عن حزب العدالة والتنمية.