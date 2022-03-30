القاهرة (زمان التركية)ــ شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء في افتتاح أعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية، الذي يعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي، بالتعاون بين وزارة التطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن السيد ابوالغيط ألقى كلمة أشاد في مستهلها بالتجربة الإماراتية الناجحة لرفع كفاءة الإدارة الحكومية، وأكد على أهمية الادارة الحكومية باعتبارها قاطرة نجاح لأي مشروع نهضوي، وأشار إلى أنه خلال الازمات يلجأ الأفراد إلى الحكومات كما حدث في الازمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة كورونا.

وأضاف المصدر بأن أبو الغيط أشاد بالدور الذي لعبته الإدارة الحكومية في الدول العربية منذ بداية جائحة كورونا، حيث أثبتت نجاحها في الحد من انتشار مخاطر الجائحة.

و قال أبو الغيط أن الجائحة فرضت على الحكومات إعادة النظر في أولوياتها لتطوير سياسات وطنية لبناء القدرات ومجابهة الكوارث. كما أشار إلى أهمية الاستعداد لمجابهة الأزمات القادمة من خلال الاستشراف و بناء القدرات والمرونة في الأداء و الابتكار.