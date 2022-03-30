أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في شهر مارس/ آذار الجاري.

وفق هيئة الإحصاء التركية تراجع المؤشر بنحو 2.5 في المئة خلال الشهر الجاري ليسجل 95.7 في المئة بعدما كان يبلغ 98.2 في المئة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.

سبب هذا التراجع هو تدني مؤشرات الثقة بقطاعات الصناعات التحويلية والخدمات وتجارة التجزئة والإنشاء.

وخلال الفترة عينها تراجع مؤشر ثقة قطاع الصناعات التحويلية بنحو 1.6 في المئة ليسجل 108.2 في المئة، بينما تراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات بنحو 6.2 في المئة ليسجل 111.3 في المئة ومؤشر ثقة قطاع تجارة التجزئة بنحو 3.1 في المئة ليسجل 116 في المئة ومؤشر ثقة قطاع الإنشاء بنحو 2 في المئة ليسجل 81 في المئة.