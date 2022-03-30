أنقرة (زمان التركية) – أدان حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، موقف حزب الشعب الجمهوري، المؤيد لتعيين الوصاة في البلديات الكردية بدلا من العمد المنتخبين، معتبرًا أنه “موقف متناقض”.

حزب الشعب الجمهوري الذي سبق وأعلن أنه ضد تعيين الوصاة في بلديات فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي، اتخذ موقفًا مختلفًا في الجمعية العامة لكونغرس السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا المنعقد بستراسبورغ، في فرنسا قبل أيام.

الحزب تحدث عن شرعية تعيين الوصاة لمواجهة انتشار الإرهاب في تركيا.

عدالة فيدان، العمدة المشارك لبلدية سيلوبي في شرناق عن حزب الشعوب الديمقراطي، انتقد تصرف حزب الشعب الجمهوري في الجمعية العامة لكونغرس السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا.

وأكد فيدان أن أعضاء حزب الشعب الجمهوري صوتوا بالسلب على تقرير الوصاة المعينين على البلديات.

أضاف: “التصريحات التي أدلى بها أعضاء حزب الشعب الجمهوري بشأن الوصاة كانت حزينة للغاية. في مقابلاتنا السابقة ومحادثاتهم مع الآخرين قالوا إن الوصاة غير شرعيين ويغتصبون الإرادة الشعبية. لكنهم، في خطاباتهم في مجلس أوروبا، أدلوا ببيانات في اتجاه انتشار الإرهاب في تركيا وشرعية الأمناء”.

وأشار فيدان إلى أن “هذا الموقف من حزب الشعب الجمهوري غير مقبول. حزب الشعب الجمهوري، يحاول أن يبدو كحزب ديمقراطي، بخلاف الواقع”.

يذكر أنه الكونغرس اعتبر بأغلبية 25 صوتًا، الوصاة المعينين من قبل الحكومة للبلديات مخالفا للقانون الدولي، وأن عزل العمد المنتخبين للبلديات من حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) يمثل “ضربة للديمقراطية المحلية”.

وكانت لجنة الإدارات المحلية والإقليمية بمجلس أوروبا، أدانت في تقرير صادر عنها، إقالة الحكومة لممثلي الإدارات المحلية المنتخين بتهمة الإرهاب وتعيين موظفين حكوميين خلفا لهم، وقالت إن ذلك أضر بالانتخابات الديمقراطية بشكل كبير وعرقل المسار الطبيعي للديمقراطية المحلية.

يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي نجح في الفوز بالبلديات في المدن ذات الغالبية الكردي خلال انتخابات 2019، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان نفذ تهديده الذي أطلقه قبل انعقاد الانتخابات، وعزلهم من مناصبهم بقرارات صادرة عن وزارة الداخلية بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية، رغم عدم اعتراض لجان الانتخابات على ترشيحهم.