أنقرة (زمان التركية) – سلط البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري علي كافان، الضوء على امتناع وزراء الحكومة التركية عن الرد على الاستجوابات البرلمانية الموجهة إليهم.

وأوضح كافان أن واحد من كل ثلاث مذكرات استفهامية يتم طرحها على البرلمان لإرسالها إلى الوزارات المعينة لا يتم الرد عليها، وأن جزء كبير من تلك المذكرات الاستفهامية يتم الرد عليها بعبارة واحدة أو برابط موقع الكتروني.

هذا وذكر كافان أنه خلال الدورة التشريعية السابعة والعشرين تم توجيه 61 ألف و212 مذكرة استفهامية إلى الوزراء ومستشاري الرئيس من بينها 21 ألف و136 مذكرة استفهامية لم يتم الرد عليها.

تقول المعارضة التركية إن البرلمان فقد دوره منذ التحول إلى نظام الحكم الرئاسي.