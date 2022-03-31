أنقرة (زمان التركية)ــ قال نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة داي بينغ، في خطابه أمام مجلس الأمن، إن زيادة العقوبات ضد روسيا وتوسيع نطاقها سيؤثر سلبًا على البلدان النامية.

وقال نائب المندوب الدائم داي إن زيادة حزمة ونطاق العقوبات ضد روسيا سيضرب أسواق الغذاء والطاقة الدولية.

وأوضح داي أن العقوبات ستؤثر أيضًا على حياة العديد من الناس العاديين، مما يتسبب في مشاكل إنسانية جديدة.

وشدد داي على أن العقوبات والحصار الاقتصادي سيؤديان إلى نقص مصطنع في الغذاء وتقلبات في الأسعار، وقال إنهم سيضعون عبئًا غير ضروري على عاتق الدول النامية.

وقال داي “إن معظم الدول النامية ليست أطرافا في هذا الصراع. ولا ينبغي أن تنجر إليها هذه الدول أو تجبر على المعاناة من عواقب الصراعات الجيوسياسية وألعاب القوى العظمى”.

وأعرب داي عن أن المزيد من النزاعات لا يفيد أحدا، ونصح الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بالتحدث مع روسيا.

أكد ممثل الصين على أن المواجهة الجماعية والسعي لتحقيق الأمن المطلق سيكونان النهج الأكثر انعدامًا للأمان.

امتنعت الصين عن التصويت على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدين الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا وتحميل روسيا مسؤولية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.