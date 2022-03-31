أنقرة (زمان التركية) – فضح رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، حقيقة مشاعر الكراهية التي كان يكنها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، للرئيس رجب طيب أردوغان.

باباجان علق على الانتقادات التي وجهها دولت بهشالي إلى اجتماع الأحزاب السياسية الستة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وخلال اجتماع رؤساء شعب حزب الديمقراطية والتقدم في مدينة أنقرة عرض باباجان مقطع فيديو يجمع فيه الانتقادات اللاذعة التي وجهها كل من أردوغان وبهشالي إلى بعضهما البعض، قبل تحالفهما.

باباجان أشار إلى حالة التناقض في المواقف، قائلا: “كيف يمكنكما النظر في وجه بعضكم البعض ومصافحة بعضكم البعض بعد كل هذا الكم من الإهانات؟”

باباجان، قال: “شريك الأزمات بهشالي… لا يعرف شيء سوى توجيه الإهانات. يعتقد أن الأشخاص الذين يتبنون أفكار ورؤى مختلفة لا يمكنهم التكاتف وحل المشكلات”.

اضاف باباجان قائلا: “من الممكن أننا نختلف فكريا، لكننا جميعا نساند الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان والحرية. إن كان السيد بهشالي يتمتع بالقليل من الوعي الديمقراطي فسيقدم على خطوة صغيرة بالنسبة له وكبيرة بالنسبة للإنسانية وسيعترف أن الآخرين قد يكونون محقين في بعض الأمور، لكنه دائما ما يثير الكراهية والإهانات”.

ومؤخرًا أعلنت ستة أحزاب معارضة في تركيا بقيادة حزب الشعب الجمهوري، التحالف فيما بينهم والاتفاق على العودة إلى نظام الحكم البرلماني، وإزاحة حزب العدالة والتنمية عن السلطة.