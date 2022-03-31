أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة “ماك” للأبحاث، أن 83 %من الأتراك يعتقدون أن الاقتصاد يُدار بشكل سيء.

محمد علي قولات رئيس شركة “ماك”، علق عن نتائج استطلاع الرأي، خلال حلوله ضيفا مع الصحفي التركي لالا أوزان أرسلان على اليوتيوب.

وأوضح قولات أن 83 % من الأتراك يعتقدون أن الاقتصاد يُدار بشكل سيء.

استطلاع الرأي تم إحراءه في 14 مقاطعة.

قال قولات إن الجميع يركز بالكامل على الانتخابات، “السؤال الوحيد الذي يطرحه علينا الجميع من الكبار إلى الشباب هو” متى تكون الانتخابات؟ “أكبر سبب لذلك هو الاقتصاد الذي يدار بشكل سيء للغاية لأول مرة.

وأضاف قولات: “في الاستطلاع الذي أجريناه هذا الشهر، كانت نسبة الناخبين الذين يقولون إن الاقتصاد تتم إدارته بشكل سيئ 83 في المائة، ولم نشهد مثل هذا المعدل من قبل. هذه النسبة تعني أن الجميع بالإجماع يقول إن الاقتصاد يُدار بشكل سيء.

كما أشار قولات إلى أن أسوأ جزء هو أن الحكومة لا تأخذ على عاتقها سوء الإدارة هذا. كل ما يقولونه هو، “نعم، الاقتصاد ليس جيدًا، لكن هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون الإدارة بشكل جيد”.