أنقرة (زمان التركية) – أعنلت شركة بوتاش BOTAŞ ، و هي شركة أنابيب النفط والغاز الطبيعي المملوكة للدولة وشركة تجارية في تركيا عن ارتفاع الغاز الطبيعي للمنازل في تركيا.

وقالت الشركة التركية في بيان أنه تمت زيادة سعر الغاز الطبيعي في تركيا الخاص بالمساكن بنسبة 35 بالمائة، والخاص بالمشتركين التجاريين بنسبة 50 بالمائة، و44 بالمائة زيادة على سعر الغاز الطبيعي الخاص بمحطات توليد الكهرباء.

وأجرت تركيا زيادات كبيرة في أسعار الطاقة هذا العام، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، بسبب الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ أواخر يناير الماضي.