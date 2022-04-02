أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات أوروبية أن تركيا هي الدولة التي بها أكبر عدد من الطلاب الذين لا يستطيعون إنهاء المرحلة الثانوية في أوروبا.

ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، لم يكمل 9.9 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة، في الاتحاد الأوروبي تعليمهم بعد التعليم الثانوي في عام 2020.

وأوضحت البيانات أن تركيا، كانت الدولة التي لم يكمل فيها الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا تعليمهم بعد الثانوي في عام 2020.

وفق البيانات 26.7٪ من الفئة العمرية المذكورة في تركيا لم يبدأوا تعليمهم الثانوي.

وتأتي إسبانيا مباشرة بعد تركيا. على الرغم من انخفاض نسبة السكان الذين لم يكملوا تعليمهم بعد التعليم الثانوي في إسبانيا بين عامي 2010 و 2020، إلا أنها لا تزال تحتل المرتبة الثانية بنسبة 16٪.

وتعد رومانيا هي الثالثة في القائمة. بلغ معدل السكان الذين يتركون المدرسة في رومانيا، وهي من بين البلدان المتخلفة في الاتحاد الأوروبي ، 15.6 في المائة في عام 2020.