أنقرة (زمان التركية) – طالب سلجوق بيراقدار مدير شركة “بيراقدار” التركية للصناعات الدفاعية تعويض ضخم من قناة فضائية.

سلجوق بيراقدار مؤسس نظام طائرات “بيرقدار” بدون طيار، رفع دعوى قضائية على قناة “خلق تي في” والمذيعة التركية، شيرين بايزين.

وطالب بيراقدار في الدعوى المرفوعة بمحكمة باكيركوي المدنية الابتدائية في إسطنبول، بتعويض معنوي قدره 150 ألف ليرة تركية.

واتهم بيراقدار في الدعوى القناة والمذيعة، بالتسبب له في أضرار غير مادية.

كما أوضح بيراقدار في الدعوى أن حقوقه الشخصية قد تضررت، وأنه تعرض للإهانة.

خلال برنامج “لدي كلمة” الذي تقدمه شيرين بايزين على قناة “خلق تي في”، تم استضافة رئيس السياسات الدولية لحزب الخير أحمد كامل إروزان، وتحدثوا خلال البرنامج عن الطائرات بدون طيار التي تصنعها شركة سلجوق بيراقدار.

يذكر أنه حكم في وقت سابق على الصحفي جديم توكر، بدفع تعويض قيمته، بعد أن زعم في مقال أن شركة بيرقدار حصلت في السابق على تمويل من بلدية اسطنبول، بشكل غير شرعي.