أنقرة (زمان التركية) – زعم صحفي تركي أن الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، تلقى العلاج سرا في أنقرة عقب تعرضه للتسمم خلال مشاركته في المفاوضات بين موسكو وكييف.

وقالت مزاعم إن أبراموفيتش تعرض للتسمم بقنبلة غاز أطلقت أثناء توجهه من إسطنبول إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برفقة النائب الأوكراني رستم أوميروف، قبيل منتدى أنطاليا المنعقد في الحادي عشر والثالث عشر من مارس/ آذار الجاري.

وفق مقال للصحفي التركي كوبرا بار في صحيفة خبر تورك، عاد أبراموفيتش والوفد المرافق له إلى أنقرة في منتصف الليل على متن طائرته الخاصة، حيث تلقى العلاج بمستشفى المدينة، وتم الإبقاء على اسم أبراموفيتش سرا ضمن ملفات المستشفى.

وفي الصباح وعقب انتهائه من العلاج توجه أبراموفيتش إلى إسطنبول.

وفق زار أبراموفيتش بوتين شخصيا 3 مرات على الأقل، وزيلينسكي مرتين على الأقل مع النائب الأوكراني أوميروف.

وكان رومان أبراموفيتش، التقى بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي قبيل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، بعد تداول أنباء عن ظهور أعراض تسمم عليه عقب مشاركته في الجولة السابقة من المفاوضات.

جدير بالذكر أن أبراموفيتش قام بنقل اليختين الفارهين الخاصين به إلى تركيا في ظل العقوبات المفروضة عليه داخل الاتحاد الأوروبي، في حين لم تفرض واشنطن عقوبات على أبراموفيتش بسبب جهود الوساطة التي يقودها.