أنقرة (زمان التركية) – انضم 412 شخصًا استقالوا من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حزب الخير بقيادة ميرال أكشنار.

أعلن رئيس شعبة حزب الخير في أنطاليا، محمد باشاران أن 412 شخصًا انضموا إلى حزب الجيد بعد استقالتهم من حزب العدالة والتنمية.

وأقام حزب الجيد حفلا للأشخاص الذين استقالوا من الحزب الحاكم وانضموا إليهم.

وخلال الحفل قال رئيس مقاطعة أنطاليا لحزب الجيد، محمد باشاران: “تحت قيادة رئيسة حزبنا ميرال أكشنار، سنسير كتفا بكتف مع الشعب إلى السلطة، وفي قلوبنا كلمات مؤسس جمهوريتنا مصطفى كمال أتاتورك وآثار جمهوريتنا”.

يذكر أنه الشهر الماضي، استقال أيضا 100 شخص من حزب العدالة والتنمية وانضموا لحزب الخير.

يذكر أنه منذ عام 2019 شهد حزب العدالة والتنمية الحاكم انشقاق العديد من قياداته وأعضائه، وقال أحمد داود أوغلو أحد أبرز مؤسسي الحزب إن قرار الانفصال عن العدالة والتنمية يأتي بعد أن انقلب الحزب على مبادئه التي تأسس عليها، معلنا تأسيس حزب المستقبل.