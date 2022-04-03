أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي، أنه رغم تمرير البرلمان قرار خفض العتبة الانتخابية لحزب الحركة القومية، إلا أن الحزب الحليف للتحالف الحاكم لن يبلغ الحد الأدنى المطلوب.

شركة متروبول للدراسات واستطلاعات الرأي أجرت استطلاعا للرأي حول الحزب السياسي الذي يفضل الناخبين التصويت له، حال انعقاد انتخابات برلمانية.

وبتوزع نسب من لم يقرروا موقفهم الانتخابي بعد حصل حزب العدالة والتنمية على 34.3 في المئة من الأصوات، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 24.1 في المئة، وحزب الخير على 16.1 في المئة.

وحصل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 13 في المئة، وحزب الديمقراطية والتقدم على 2.2 في المئة، بينما حصل حزب السعادة على 1.4 في المئة من الأصوات وحزب المستقبل على 0.7 في المئة.

وبلغت نسبة أصوات تحالف الأمة المعارض 40.2 في المئة، في حين بلغت نسبة أصوات تحالف الشعب الحاكم 39.2 في المئة.

وعلى الرغم من تمرير البرلمان لمشروع قانون الانتخابات الجديد الذي أعده حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية والذي ينص على تخفيض الحد الأدنى لدخول البرلمان من 10 في المئة إلى 7 في المئة، لم يتمكن حزب الحركة القومية من تجاوز هذه النسبة خلال استطلاع الرأي.

وتراجع الحركة القومية دون الحد الأدنى لدخول البرلمان بحصوله على 4.9 في المئة من الأصوات.

وعقب توزيع أصوات من لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد ارتفعت نسبة أصوات الحركة القومية إلى 6.4 في المئة.