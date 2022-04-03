أنقرة (زمان التركية) – أصبحت مطاعم الوجبات الخفيفة في إسطنبول بيع لفائف خبز بدون لحم بسهر 10 ليرات.

في الماضي كانت المطاعم تقدم الخبز المحشو باللحم أو الكباب، ولكن مع ارتفاع أسعار اللحوم واجه التجار صعوبة في البيع.

ويقول محرم بيرام مالك أحد المطاعم في إسطنبول، إن الطلاب لا يمكنهم شراء الخبز المحشو باللحم مقابل 25 ليرة، لذلك بدأنا في صنع لفائف خبز خالية من اللحم.

وأوضح بيرام أن لفائف الخبز تحتوي على بصل وطماطم وسلطة، وتباع مقابل 10 ليرات فقط.

وأكد بيرام أن هدفهم إرضاء الطلاب، فهناك في منطقته في باكيركوي بإسطنبول ما يقرب من 10 آلاف طالب.

وأعرب مالك المطعم عن حزنه بسبب بيع لفائف الخبز خالية من اللحم، ولكنه أكد أنه لا يوجد شيء يمكنهم القيام به في ظل غلاء الأسعار.

مؤخرا أعلنت مؤسسة اللحوم والألبان التركية (ESK) عن زيادة بنسبة 48 في المائة في اللحوم الحمراء. أصبح رؤية المواطن اللحوم الحمراء، التي يصل سعر الكيلو جرام منها إلى قرابة 100 ليرة، على المائدة مجرد حلم.