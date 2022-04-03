أنقرة (زمان التركية) – رفعت الحكومة التركية تعريفة الإنترنت المقدم من شركة Türk Telekom بنحو 67 في المئة على أن تدخل الزيادة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أبريل/ نيسان الجاري، وفق قرار هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ذكرت جمعية شركات الاتصالات الحرة أن التعريفة الجديدة ستعرض الشركات البديلة التي تقدم خدمات التليفون الأرضي والإنترنت لملايين المستخدمين لخسائر مالية كبيرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، خليل نادر تبرجي، أن حماية الشركات البديلة في قطاع الاتصالات يعني تعزيز الرقابة وانتفاع المستهلكين من إمكانات الاتصالات بأسعار مناسبة بقدر جودة الخدمة.

وأفاد تبرجي أن شركة Türk Telekom عادت لملكية الدولة من جديد معربا عن حزنه الشديد من تمحور أول قرار يصدر بعد هذا الانتقال حول رفع أسعار الخدمة.

وأضاف تبرجي أنه كان يتوجب استشارة القطاع قبيل اتخاذ قرار الزيادة هذا وتحديد فترة زمنية مناسبة للانتقال إلى التسعيرة الجديدة المرتفعة، قائلا: “بصفتنا شركات بديلة تخدم ملايين العملاء والمؤسسات نطالب بإعادة النظر في القرارات المتخذة والعدول عنها. الاستجابة لهذا المطلب سيكون مهما لمنع ارتفاع فواتير الخطوط الأرضية خدمات الانترنت التي يمكن أن تسجل مستويات أفضل، ومنع الخسائر الكبيرة التي ستتكبدها الشركات بالقطاع”.