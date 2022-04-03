أنقرة (زمان التركية) – شهدت العاصمة الأذربيجانية باكو، صباح اليوم انفجارا عنيفا بأحد الملاهي الليلية في المدينة.

وذكرت وزارة الطوارئ الأذربيجانية في بيان أن الانفجار وقع في حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم داخل أحد الملاهي الليلية في مركز مدينة باكو.

وأضاف البيان أن فرق الطوارئ والإنقاذ توجهت على الفور إلى موقع الانفجار، حيث تمكنت من إخماد الحريق خلال فترة قصيرة مشيرا إلى توجه نائب الوزير إلى موقع الحادث لمعاينته.

وفي السياق نفسه أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأذربيجانية، إحسان زاهيدوف، أن المعلومات الأوروبية تشير إلى أن الانفجار نابع من تسريب غازي وأنهم لايزالون يواصلون العمل على إحصاء عدد القتلى والجرحى.

وصرحت شركة الغاز الأذربيجانية Azerigaz أن الحادث ناجم عن انفجار أنبوب الغاز.

هذا وأسفر الانفجار عن خسائر بالسيارات المجاورة والشقق الأخرى الموجودة داخل البناية التي تضم الملهى الليلي.