القاهرة (زمان التركية)ــ يصل الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبوالغيط إلى موسكو في وقت لاحق اليوم الاثنين، ضمن وفد وزاري عربي.

الوفد العربي يمثل مجموعة الاتصال الوزارية التي شكلها مجلس الجامعة في 9 مارس الماضي لبحث الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الدول العربية.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة أن الوفد العربي سيلتقي مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف مساء اليوم. وأوضح أنه من المقرر أن يغادر الوفد موسكو صباح الثلاثاء متوجها إلى وارسو للقاء وزير خارجية أوكرانيا، في إطار تنفيذ التكليف الصادر من مجلس الجامعة.