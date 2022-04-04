أنقرة (زمان التركية) – سجلت أسعار الطماطم في تركيا، زيادة بنسبة 191.76% على أساس سنوي.

أعلنت بورصة السلع في أنطاليا عن مؤشر أسواق أنطاليا للطماطم والخضروات والفواكه لشهر مارس.

وبحسب البيانات، تغيرت قيم مؤشر كمية وأسعار الطماطم والخضروات والفواكه المتداولة في أسواق أنطاليا في مارس 2022 مقارنة بالشهر السابق ومقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وفق مؤشر الأسعار، ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 191.76 في المائة على أساس سنوي مقارنة بشهر مارس من العام الماضي. كانت هذه الزيادة هي الأعلى في شهر مارس خلال السنوات السبع الماضية.

واعتبارًا من مارس، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 143.14 في المائة، على الرغم من انخفاض مؤشر كمية الخضار بنسبة 8.95 في المائة في الإنجازات السنوية. كانت هذه الزيادة هي أعلى زيادة في مارس في السنوات السبع الماضية.

وارتفعت مؤشرات مارس بنسبة 14.99٪ في الطماطم و 16.70٪ للخضروات و 2.27٪ في الفاكهة مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت مؤشرات الكمية بنسبة 20.46٪ في الطماطم و 8.95٪ في الخضار مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وزادت بنسبة 32.98 في المائة في الفاكهة.