أنقرة (زمان التركية) – أدانت السفارة التركية في كييف مقتل العديد من المدنيين على أيدي القوات الروسية، بعد أن ظهرت جثثهم في شوارع مدينتي بوتشا وأربين عقب انسحاب القوات الروسية.

نشرت السفارة التركية لدى كييف عبر توتير بيانا أكدت خلاله أن مشاهد المذابح البشرية الواردة من مناطق مختلفة داخل أوكرانيا من بينها مدينتي بوتشا وأربين، “مثيرة للصدمة” مشيرة إلى مشاركة تركيا الشعب الأوكراني الشقيق آلامه.

وشددت السفارة التركية لدى كييف في بيانها على رفضها استهداف المدنيين الأبرياء معربة عن تطلعات الجانب التركي لإجراء تحقيق مستقل في الواقعة ورصد المسؤولين عنها.

وأكد البيان أيضا أن تركيا ستواصل مثلما تفعل منذ اليوم الأول للعملية العسكرية العمل على إنهاء تلك المشاهد المخزية بحق الإنسانية وإقرار السلم بالمنطقة بشكل عاجل وفوري.

هذا وتحمل أوكرانيا الجانب الروسي مسؤولية المذابح التي شهدتها مدينتي بوتشا وأربين، بينما تزعم روسيا أن اللقطات الواردة من بوتشا “زائفة” أعدتها كل من أوكرانيا وحلف الناتو.