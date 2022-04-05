أنقرة (زمان التركية) – باتت تركيا صاحبة ثاني أعلى معدل تضخم نقدي سنوي في العالم، بما يزيد عن 60%، وسجلت المحروقات أعلى زيادة.

هيئة الإحصاء التركية (TUIK) أعلنت الاثنين أن معدل التضخم السنوي في مارس سجل 61.14٪، بعدما كان في فبراير بنسبة 54.44 في المائة.

وبهذه النتيجة، سجلت تركيا ثاني أعلى معدل تضخم سنوي ضمن 24 دولة في منطقة اليورو وخارجها.

واحتلت زيمبابوي المركز الأول في التضخم بنسبة 72.7 في المائة، وسجلت إيران ثالث أعلى معدل تضخم، بنسبة 34.7٪، بعد تركيا.

ومع 2.4 في المائة، برزت سويسرا باعتبارها البلد الذي لديه أدنى معدل تضخم خلال شهر مارس.

يذكر أنه في مارس، بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ذروته التاريخية عند 7.5 في المائة. في فبراير، تم الإعلان عن التضخم بنسبة 5.9 في المائة. ولعبت الزيادة في أسعار الطاقة دورًا رائدًا في هذا الارتفاع.