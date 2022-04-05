أنقرة (زمان التركية) – تظهر معدلات التضخم المرتفعة في تركيا بأسعار العقارات السكنية ونسب الزيادة في إيجارها.

الزيادة المرتقبة في أسعار الإيجار خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري تلقى بثقل أكبر على الظروف المعيشية للمواطنين.

تحددت نسبة الزيادة في أسعار الإيجار خلال شهر أبريل/ نيسان الحالي مع إعلان هيئة الإحصاء التركية معدلات التضخم لشهر مارس/ آذار المنصرم.

كشفت هيئة الإحصاء التركية عن ارتفاع معدلات التضخم وفقا لمتوسط الاثني عشر شهرا الأخيرة وبلوغها 61.44 في المئة على الصعيد السنوي.

وبحسب المعطيات فإن الزيادات في الإيجارات ستكون بنسبة 29.88.