أنقرة (زمان التركية) – أفاد مستشار إدارة برزاني للسياسة الخارجية فلاح مصطفى، أنه سيتم افتتاح ممثلية لحكومة إقليم كردستان في العاصمة أنقرة.

في لقاء مع موقع (رووادو) أجاب فلاح مصطفى عن سؤال حول مسألة افتتاح ممثلية لحكومة إقليم كردستان في أنقرة المثارة منذ فترة وما إن كانت لقاءات المنتدى الدبلوماسي في أنقرة قد شهدت طرح هذا الأمر.

فلاح قال: ” حكومة إقليم كردستان تتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا. سبق وأن تم طرح هذا الأمر وحصلنا على موافقة وزارة الخارجية التركية. هذا المنتدى كان فرصة لإعادة طرح الأمر، والسيد وزير الخارجية التركي أفاد أنهم يتابعون الأمر”.

هذا وأعرب فلاح مصطفى عن آماله في انطلاق إجراءات فتح الممثلية قريبا.

كان الرأي العام التركي قد شهد حالة من الجدل بسبب الصورة التذكارية التي التقطها والي دياربكر، منير كارال أوغلو، مع والي أربيل وهو يحمل ألبوم كتب عليه “كردستان”.