أنقرة (زمان التركية) – أحال حزب الحركة القومية، نائب الحزب عن مدينة قيصري، مصطفى باقي أرسوي، إلى اللجنة التأديبية بسبب تصريحاته حول ارتفاع الأسعار.

كشف عن ذلك نائب رئيس حزب الحركة القومية سميح يالشين، وأوضح أن هذه الخطوة جاءت كإجراء تمهيدي لتطبيق الأحكام التأديبية لميثاق الحزب بسبب التصريحات المعارضة لسياسات الحزب التي أدلى بها أرسوي للصحافة.

وكان أرسوي قد أدلى بتصريحات حول معدلات التضخم والوضع الاقتصادي خلال مشاركته في برنامج بالتلفزيون المحلي.

وذكر أرسوي في تصريحاته أن المواطنين باتوا يعانون بشدة بسبب التضخم، قائلا: “هناك معدلات تضخم تفوق تلك المعلنة، والارتفاع بالأسعار بات يثقل كاهل هذا الشعب. هذه حقائق ولا يمكننا تجاهلها. علينا تسليط الضوء عليها ولا يمكننا إغفالها، فتجاهل الأمر لن ينهي المشكلة ويثير مثل هذه الاستنكارات”.

وفق هيئة الإحصاء ارتفعت معدلات التضخم في تركيا على أساس سنوي، وبلغت في مارس الماضي 61.44 في المئة.