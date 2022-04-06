أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز المنزلي في تركيا بقيمة 15 ليرة، ليصلض إجمالي الزيادة في أسعار أسطوانات الغاز خلال العشر سنوات الأخيرة إلى 400 في المئة.

وفي الثاني من مارس/ آذار الماضي بلغ سعر أسطوانة الغاز نحو 281 ليرة غير أنه سرعان ما ارتفع إلى 301 ليرة في الحادي عشر من الشهر نفسه بموجب زيادة جديدة في الأسعار.

وعقب الزيادة التي تم إقرارها اليوم وصل سعر أسطوانة الغاز إلى 316 ليرة.

بهذه الزيادة يصل إجمالي الارتفاع في سعر أسطوانة الغاز زنة 12 كيلوجرام خلال عام واحد نحو 149 في المئة مقارنة بسعرها في الرابع من أبريل/ نيسان عام 2021.

وقبل عشر سنوات كان سعر أسطوانة الغاز يبلغ نحو 65 ليرة، وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 2012 شهدت أسعار أسطوانة الغاز أكبر زيادة بنسبة بلغت ليرتين لتسجل 67 ليرة.

واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني من عام 2021 كان سعر أسطوانة الغاز زنة 12 كيلوجرام يبلغ 120 ليرة، غير أنه ارتفع إلى 215 ليرة و50 قرشا اعتبارا من الأول من ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

ومنذ مطلع العام الماضي وحتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني منه شهدت أسعار أسطوانة الغاز 20 زيادة بإجمالي نسبة زيادة تجاوزت 80 في المئة.

هذا وبلغ إجمالي نسبة الزيادة في أسعار أسطوانة الغاز خلال العشر سنوات الأخيرة نحو 386 في المئة.

وفق هيئة الإحصاء ارتفعت معدلات التضخم في تركيا على أساس سنوي، وبلغت في مارس الماضي 61.44 في المئة.