أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت فواتير المياه في مدينة إسطنبول بنحو 29 في المئة بقرار من مجلس بلدية إسطنبول.

مجلس بلدية إسطنبول أقر بالإجماع طلب شركة المياه بالمدينة لرفع أسعار المياه المقدمة للوحدات السكنية.

وخلال الجلسة الاستثنائية التي ترأسها النائب الأول لرئيس مجلس البلدية، زين العابدين أوكول، تم طرح مقترح رفع تسعيرة المياه للمناطق السكنية والأحياء الريفية.

شهدت الجلسة الموافقة بالإجماع على طلب رفع رسوم المياه المقدمة للوحدات السكنية.

وبموجب هذا القرار سترتفع رسوم المياه في المدينة بنحو 29 في المئة، يرتفع بهذا سعر وحدة المياه من 5.56 ليرة إلى 8.33 ليرة.