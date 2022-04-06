أنقرة (زمان التركية) – نفى الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمرو شاليك، تصدير الأغنام والماعز إلى قطر جوا.

عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب وأوضح شاليك أن وزارة الزراعة حظرت صادات اللحوم إلى الخارج، : “وبالتالي لم يتم تصدير ماشية إلى الخارج ولا يوجد سبل تمكِّن من فعل هذا”.

يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في تركيا، و الإلقاء باللوم على الحكومة بسبب صادرات المواشي المزعومة.

وكان البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أوزجور كارابات، قال عبر تويتر إنه يتم تصدير الأغنام والماعز من تركيا إلى قطر جوا.

وزعم كارابات أن الفترة بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من عام 2021 شهدت بيع 2.5 مليون رأس من الأغنام والماعز إلى قطر، قائلا: “الدول كقطر وإيران قامت بتأمين احتياجاتها من اللحوم قبيل شهر رمضان عبر المواشي الحية التي تستوردها من تركيا، أما نحن أدمت هيئة اللحوم والألبان على رفع أسعار اللحوم بنحو 48 في المئة قبيل شهر رمضان بسبب نقص اللحوم”.

هذا وقامت وزارة الزراعة بتكذيب هذه الادعاءات مؤكدة أنها لا صحة لها.