أنقرة (زمان التركية)ــ نفى مسؤول بنادي “جوزتيبه” لكرة القدم في تركيا بيع النادي، للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

صحيفة حريت، نقلت عن طلعت باباتيا، نائب رئيس النادي، القول: “قرأنا في وسائل الإعلام أن أبراموفيتش تولى مسؤولية النادي. لا يوجد شيء من هذا القبيل. لم يتحدث أبراموفيتش مع أحد، ولم يجر أي محادثات”.

وكانت وسائل إعلام تركية زعمت هذا الأسبوع أن أبراموفيتش وافق على شراء نادي، الذي يحتل المركز الثالث من أسفل الترتيب في الدوري التركي، على بعد تسع نقاط من منطقة الأمان.

قناة سي إن إن تورك قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المفاوضات بشأن صفقة استحواذ قد بدأت بين ممثلي أبراموفيتش ومالك النادي محمد سيبيل.

نائب رئيس النادي طلعت باباتيا أكد أنهم سيصدرون الإعلان الرسمي اللازم عند وصول المحادثات حول هذه القضية إلى مرحلة معينة.

وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أعلنت أنها ترحب بـ “الأوليغارشية الروسية” في تركيا كسياح ومستثمرين، بعد أن رفضت فرض عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا على عكس حلفائها الغربيين.

مؤخرًا رست يخوت فاخرة يملكها رومان أبراموفيتش في تركيا.