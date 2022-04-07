أنقرة (زمان التركية) – بسب ارتفاع الأسعار في تركيا، بدأ التجار في عرض الفاكهة والخضروات للبيع بالقطعة الواحدة.

وبحسب الأسعار الجديدة يباع كيلو الطماطم في تركيا بـ32 ليرة، والحبة الواحدة منه بـ7 ليرات.

الكوسة يبلغ ثمن الكيلو منها 19 ليرة، والحبة الواحدة منه 3.68 ليرة. أما كيلو الباذنجان فيبلغ ثمنه 29 ليرة، والحبة الواحدة منه3.90 ليرة.

الفلفل الحار يباع الكيلو منه بـ36.99 ليرة، والحبة الواحدة منه 1.70 ليرة.

وقال عليشان ميناس، الذي يبيع الخضروات منذ سبع سنوات، إنه على الرغم من أنه يبيع الخضار والفاكهة، إلا أنه لم يتمكن من أخذ كيلو من الفاكهة إلى المنزل منذ 3 أشهر.

ميناس قال: “منذ حوالي 3 أشهر، بدأت عمليات شراء الحبة الواحدة من الفاكهة والخضروات. في السابق، كان زبائني يملأون حقائبهم عندما يأتون، ولكن الآن الوضع تغير”.

خلال مارس الماضي قفز التضخم النقدي في تركيا إلى 64.3 في المائة على أساس سنوي.