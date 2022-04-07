أنقرة (زمان التركية) – أجرى البرلماني التركي المعارض عن حزب الديمقراطية والتقدم مصطفى ينر أوغلو، زيارة إلى الرئيس السابق، عبد الله جول.

وعبر تويتر نشر ينر أوغلو صورة تجمعه مع عبد الله جول وعلق عليها، قائلا: “أجريت زيارة للسيد الرئيس الحادي عشر للجمهورية التركية عبد الله جول. بحثنا معا قضايا البلاد واستمتعت لآرائه القيمة. وأتقدم بالشكر للسيد الرئيس على اهتمامه الشديد وحسن استقباله لي”.

يذكر أن عبد الله جول انسحب بشكل مفاجئ من السباق الرئاسي خلال انتخابات عام 2018، وجمد نشاطه السياسي منذ ذلك الحين. تقول تقارير إن جول يدعم زعيم حزب الديمقراطية علي باباجان الذي قرر الانشقاق في 2019 عن حزب العدالة والتنمية.