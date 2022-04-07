أنقرة (زمان التركية)ــ فقد جواز السفر التركي ثلاث نقاط في مؤشر هينلي العالمي لتقييم جوازات السفر في العالم.

احتل جواز السفر التركي المرتبة 52 من بين 107 دول، بعد أن كان في المرتبة 50 في يناير هذا العام.

مؤشر هينلي العالمي الذي يقيس جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر، وضع اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وألمانيا وفنلندا على رأس القائمة بالترتيب.

وكشف المؤشر أن جواز السفر التركي يسمح بالسفر بدون تأشيرة إلى 110 وجهة حول العالم، في حين أنه يمكن السفر إلى 192 دولة بجواز السفر الياباني.

وكان مركز جواز السفر التركي بلغ مرتبة مرتفعة في عام 2014 وحل بالمركز الـ38، مما جعله يصنف ضمن أغلى جوازات السفر في العالم لسنوات عديدة.

وصنف مؤشر هينلي الذي ينشر تقييماته منذ عام 2006 جوازات سفر الصومال وباكستان وسوريا والعراق وأفغانستان ضمن جوازات السفر الأقل قوة في العالم.

جدير بالذكر أن مؤشر هينلي، الذي تشمل تقييماته 199 جواز سفر و227 وجهة سفر، يعتمد على البيانات المقدمة من هيئة النقل الجوي الدولية، علمًا أنه يتم تحديث قوائمه على مدار العام مع دخول التغييرات الخاصة بسياسة التأشيرات حيز التنفيذ.