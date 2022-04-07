أنقرة (زمان التركية) – أعطت الولايات المتحدة الأمريكية، الضوء الأخضر لبيع مقاتلات F-16 إلى تركيا.

بعد الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة بسبب S-400، تلقت تركيا بعد إزالتها تمامًا من برنامج F-35، إشارة موافة على صفقة طائرات F-16.

في رسالة إلى الكونجرس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة جو بايدن تعتقد أن البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى لتركيا سيتماشى مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وسيخدم أيضًا وحدة الناتو على المدى الطويل.

وتم التوقيع على الرسالة من وزارة الخارجية الأمريكية من قبل ناز دوراك أوغلو، وكيل الوزارة المساعد للعلاقات التشريعية والكونغرس في وزارة الخارجية الأمريكية.

وتقر رسالة 17 مارس بالعلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وتركيا. ومع ذلك، تصف الرسالة علاقات الدعم والدفاع التركية لأوكرانيا بأنها “رادع مهم للتأثير الخبيث في المنطقة”.

كما تؤكد الرسالة أن الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن بعد شراء أنقرة لأنظمة S-400 الروسية هي “ثمن كبير مدفوع”.

يذكر أنه في أكتوبر، طلبت تركيا من الولايات المتحدة شراء 40 مقاتلة من طراز F-16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 مجموعة تحديث للطائرات الحربية الحالية.