أنقرة (زمان التركية) – تعرض برلماني استقال من حزب الحركة القومية للاعتداء من قبل 50 شخصا، بعد انتقاده الأوضاع المعيشية في تركيا.

الاعتداء على كيلينتش، جاء خلال مشاركته في برنامج تليفزيوني مع الإعلامي التركي أزيم دنيز، حيث هاجم 50 شخصا البرنامج واعتدوا على كيلينتش والمذيع.

Deniz Postası TV 'ye Saldırı !!!

Ülkü Ocaklı 40,50 kişilik grup gazetemize saldırı düzenleyip konuğumuz SEDAT KILINÇ'ı Döverek Kaçırdılar Detaylar>>https://t.co/8IYUyUHTJx pic.twitter.com/kLENrsjnDY — Deniz Postası Gazetesi (@DenizPostasi) April 8, 2022

الحشد الغاضب المنتمي لحرب الحركة القومية، ضرب سيدات كيلينتش وخطفه قسرا من الاستوديو، ومنعوا طاقم البرنامج من التدخل وقيدوا حريتهم.

وأصيب الصحفي عظيم دنيز، الذي تعرض للضرب من قبل الحشد الغاضب أثناء محاولته حماية ضيفه، سيدات كيلينتش، بجروح .

وكان كيلينتش أعلن مؤخرا استقالته من مجلس مدينة قيصري كوكاسينان التابع لحزب الحركة القومية، حليف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال كيلينتش عند استقالته: “الناس بائسة، لا يمكنهم العيش. انخفضت لديهم القوة الشرائية. أستقيل من حزبي، حزب الحركة القومية. ومن يصمت على الظلم فهو شيطان”.

وأضاف كيلينتش: “إن الواجب الأساسي للبرلماني هو حماية حقوق الشعب، وأن يكون مترجمًا لمشاكلها وإيجاد حلول لها. بالأمس، تم إرسال نائب حزب الحركة القومية باكي إرسوي للتأديب لأنه قال إن الأمة ملتوية بسبب ارتفاع التضخم. تلقيت تحذيرات مماثلة من إدارة الحزب لأنني وجهت انتقادات مماثلة في الماضي، ولكننا سنواصل قول الحقيقة”.