أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 20 موظفا مفصولون تعسفيا، بسبب الانتماء لحركة الخدمة.

فرق فرع مكافحة الجريمة المنظمة بشرطة اسطنبول، شنت وقت السحور أمس، عملية أمنية اعتقلت خلالها 20 موظفا، كان سبق وتم فصلهم تعسفيا من عملهم بموجب حالة الطوارئ.

الشرطة وضعت الأصفاد في أيدي المعتقلين بطريقة عكسية، وكأنهم مجرمين شديدي الخطورة.

وتمت مصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة بهؤلاء بالمعتقلين أثناء عمليات تفتيش منازلهم.

وتم نُقل المعتقلون إلى مديرية أمن اسطنبول لاستجوابهم.

ومن بين الاتهامات التي وجهت للمعتقلين، هي استخدام تطبيق بيلوك وتقديم مساعدة مالية لأسر السجناء المنتمين لحركة الخدمة.