الرياض (زمان التركية)ــ أعلنت المملكة العربية السعودية السماح بأداء فريضة الحج هذا العام للقادمين من خارج البلاد، وقالت إن إجمالي الحجاج سيكون مليون زائر من داخل وخارج البلاد.

وزارة الحج والعمرة في السعودية، قالت إنه تم تقديم معلومات حول القواعد والحصص الخاصة بموسم الحج، الذي سينظم مع مراعاة إجراءات وباء كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إن حصة الزوار من داخل وخارج المملكة العربية السعودية زادت إلى مليون زائر في موسم حج 2022. .

وجاء في البيان أنه سيتم تحديد الزوار حسب حصة كل دولة، وذكر أن الزوار الذين سيتم قبولهم في الأراضي المقدسة للحج هذا العام سيكونون دون سن 65 عامًا، لمن تناول الجرعات الأساسية من لقاح كورونا.

وذكر البيان أن كل مسافر إلى السعودية لأداء فريضة الحج سيقدم نتيجة اختبار تفاعل بوليميراز متسلسل سلبية تم إجراؤها خلال الـ 72 ساعة الماضية.

كما طلبت وزارة الحج والعمرة المرشحين الحجاج إلى الامتثال للإجراءات المتعلقة بتفشي كورونا أثناء زيارتهم للأراضي المقدسة.

بسبب وباء كورونا، قبلت المملكة العربية السعودية عددًا محدودًا فقط من الحجاج من داخل البلاد في عام 2020، وفي العام الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية، التي استقبلت 60 ألف شخص من داخل البلاد، أنها لن تستقبل الحجاج من الخارج.