أنقرة (زمان التركية) – أطلق المركزي الأوروبي للوقاية من الأمراض تحقيقا بشأن إصابات السالمونيلا المرتبطة ببيضة شوكولاتة “كيندر سوربرايز” داخل تسع دول أوروبية على الأقل.

وأعلن المركز أنه يدرس 134 واقعة ما بين مؤكدة واشتباه بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، مفيدا أن السالمونيلا تسببت في دخول الأطفال للمستشفيات بمعدلات أكبر من الطبيعية وظهور أعراض خطيرة على بعضهم كالإسهال الدموي.

وأكد المركز أن الإصابات تتركز بكثرة في صفوف الأطفال دون العشر سنوات وأن الإصابات ترتبط ببيضة الشوكولاتة “كيندر سوربرايز”، غير أن المركز لم يقدم معلومات حول ما إن كانت الإصابات ترتبط بهذا المنتج فقط.

من جانبها بدأت مجموعة الحلويات الإيطالية، فيريرو، سحب بيضة الشوكولاتة تلك وأنواعها من الأسواق في إسبانيا اليوم بعد سحبها من الأسواق في كل من بريطانيا وأيرلندا. وأقدمت كل من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا ولوكسمبرج أيضا على الخطوة عينها.

وشهدت الأسواق أيضا سحب بيضة كيندر سوربرايز وشوكو بونز والبيض الصغير بجانب المنتجات الخاصة التي تم إعدادها بمناسبة عيد الفصح.

وأوصت الهيئة البريطانية لسلامة الأغذية بعدم تناول بيض الشوكولاتة زنة 20 جرام أو العبوة التي تضم ثلاث بيضات التي ينتهي تاريخ صلاحيتها خلال الفترة بين 11 يوليو/ تموز و7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، مشيرة إلى إمكانية تقدم المستهلكين بطلب لاسترداد الأموال نظير تلك المنتجات.

وصرحت شركة فيريرو أن خطوة سحب المنتجات جاءت كإجراء احترازي وأن نتائج فحوصات بكتيريا السالمونيلا لم تأتي إيجابية في أي من منتجات كيندر.

وفي السياق نفسه أعلنت شركة الحلويات السويسرية، نستله، أنه لم يتم سحب أي من منتجاتها لهذا السبب، بينما أكدت شركة ليندت المنافسة لها أنها لم تتأثر بالأزمة الصحية القائمة حاليا.

وسجلت بريطانيا أعلى إصابات بواقع 63 إصابة، كما تم رصد إصابات مؤكدة واشتباهات في كل من فرنسا وأيرلندا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والسويد والنرويج ولوكسمبرج.

هذا وتتسبب بكتيريا السالمونيلا في أعراض كالحمى والإسهال وألم المعدة والغثيان والقيء. ويؤكد الخبراء أن هذه العدوى يمكن أن تنتقل من شخص لآخر وهو ما يستوجب على المصاب غسل اليدين جيدا وتجنب لمس أطعمة الآخرين.