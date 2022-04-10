أنقرة (زمان التركية) – حذف “بايدونار” أحد أكبر مطاعم اللحوم في تركيا، إعلانا تجاريا ينتقد غلاء المعيشة في تركيا.

نشر بايدونار إعلان تجاري على حساباته الرسمية على تويتر، ظهرت خلاله جميع الطاولات فارغة.

كما احتوى الإعلان على رسائل انتقادية للحكومة، فمن تكلفة المعيشة إلى التوقيت الصيفي، ومن انتقال الجميع إلى الخارج إلى أسعار البنزين.

وبعد أن أصبح الإعلان حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حذف المطعم الإعلان، دون الإدلاء بأي تصريح حوله.

وعلق نائب حزب الشعب الجمهوري برهان الدين بولوت على الإعلان التجاري حيث قال: “أصحاب المتاجر مهووسون به … لأول مرة، يتم انتقاد الحكومة في إعلان تجاري. دعنا لا نقول الانتقاد، دعنا نعبر عن الحقائق”.

يذكر أن معدل التضخم النقدي في تركيا تجاوز 61 % مؤخرا.