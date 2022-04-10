أنقرة (زمان التركية) – نددت حركة “حماس” بإدانة تركيا والبحرين للهجوم الدامى، الذي وقع يوم الخميس الماضي ضد إسرائيليين في تل أبيب.

الناطق باسم حماس حازم قاسم انتقد الدول التي أدانت الهجوم، وقال إن “المقاومة” من قبل الفلسطينيين، “مكفولة بكل القوانين الدولية”.

قُتل شخصان بالرصاص، وأصيب عدد آخر عندما فتح فلسطيني النار على حانة مزدحمة في تل أبيب ليلة الخميس.

حماس وصفت الهجوم بأنه “رد طبيعي ومشروع على تصعيد الاحتلال لجرائم الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا وقدسنا والمسجد الأقصى”.

وكانت السفارة التركية في إسرائيل أدانت الهجوم، معربة عن قلقها إزاء الزيادة الأخيرة في مثل هذه الحوادث، وتقدمت التعازي لأسر الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم. كما أعربت السفارة عن تعازيها لحكومة وشعب إسرائيل.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن لجنة تمثل العديد من الفصائل الفلسطينية في غزة قولها “ندين ونرفض هذه الإدانات التي تقف مع الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا الأعزل”.

جاء في بيان حماس: “كان من الأجدى أن تكون هذه الدول منسجمة مع مواقف شعوبها الداعمة لفلسطين وشعبها ومقاومتها. واضاف البيان “نطالب هذه الدول بالتراجع عن اداناتها والاعتذار لشعبنا”.

اتخذت تركيا وإسرائيل في الأشهر الأخيرة خطوات لتحسين العلاقات، التي تدهورت بشكل ملحوظ منذ أن قتلت القوات الخاصة الإسرائيلية 10 مواطنين أتراك حاولوا دخول غزة على متن سفينة المساعدات مافي مرمرة في عام 2010.

ويشير بيان السفارة إلى تخلي تركيا عن دعمها لحركة حماس، التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية، حيث كان ذلك من بين سلسلة من القضايا التي تساهم في التوترات السياسية المستمرة، على الرغم من الجهود المبذولة هذا العام لإذابة الجليد.