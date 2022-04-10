أنقرة (زمان التركية) – أثنى مالك شركة “بايراكتار” وصهر الرئيس التركي، سلجوق بايراكتار على الطائرات المسيرة التي تصنعها شركته، وتستخدمها أوكرانيا في الحرب الدائرة حاليا على أراضيها.

قناة سي إن إن الأمريكية استضافت بايراكتار للحديث حول الطائرات المسيرة المباعة إلى أوكرانيا.

وذكر بايراكتار في تصريحاته أن الطائرات المسيرة من طراز TB2 التي قامت الشركة ببيعها إلى أوكرانيا أصبحت رمزا للمقاومة, قائلا: “لا أريد التباهي بالتكنولوجيا بينما الناس يضحون بأرواحهم. الناس يدافعون عن وطنهم ضد احتلال جائر”.

وأوضح بايراكتار أن الشعب الأوكراني الشجاع وحكومته يتصدون بأرواحهم لما تتعرض لهم بلادهم من احتلال.

أضاف قائلا: “نحن بحاجة للتكنولوجيا والقدرة الدفاعية المحلية، لكن في الوقت الذي يموت فيه المدنيون بل والأطفال لا أريد مقارنة هذا بأي شكل من أشكال التكنولوجيا. طائرات TB2 أصبحت أحد رموز الحرب وتعطي الأمل للأوكرانيين”.