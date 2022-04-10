أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، مدحت سنجار، إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قطع شوطا طويلا من المركزية إلى الاستبدادية.

سنجار صرح بذلك خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر لأمناء الحزب في بالمقر الرئيسي.

سنجار اضاف: “اليوم، نواجه نظامًا للسلطة أنشأ الاستبداد ويبذل قصارى جهده لإضفاء الطابع المؤسسي على الفاشية. المركزية تنتج الاستبداد”.

انتقلت تركيا في عام 2018 من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي، الذي جمع الصلاحيات في يد الرئيس رجب طيب أردوغان، وجعل البرلمان غير فعال.

وأكد سنجار أنهم يعلمون جيدا أن الافتقار إلى السيطرة يؤدي إلى التعسف والفقر والفساد، كما أنه يتسبب في الاغتراب عن المجتمع واللامبالاة بالمشاكل الاجتماعية.

وتابع سنجار: “نظام الرجل الواحد ينتج التمييز والقمع والاستبداد والاستيعاب. البديل لهذا النظام الاستبدادي المبني على المركزية هو الديمقراطية القوية. الطريق إلى هذا الهدف هو الديمقراطية المحلية. الديمقراطية المحلية تعني تنمية المشاركة والسيطرة والتحرر والتعددية”.

وشدد سنجار على أنه إذا تمكنت تركيا من بناء ديمقراطية قوية محليًا بهذه الطريقة، فإنه يمكنها بناء سلام اجتماعي عظيم بنفس الطريقة.