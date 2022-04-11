أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا حامل في شهرها الخامس، معرضة لخطر الإجهاض، في استمرار لمسلسل سجن الأمهات بتهم سياسية.

تم اعتقال أصلي أونلو، الأم لطفل عمره 4 سنوات، والحامل في شهرها الخامس، بالمخالفة للقانون.

خبر اعتقال أونلو، أعلن عنه المدافع عن حقوق الإنسان البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو.

وقال جرجرلي أوغلو في تغريدة: “ما هو اسم البلد الذي تسجن فيه كل يوم الأمهات الحوامل اللواتي لديهن أطفال؟ أستطيع أن أسمع العالم كله يقول (تركيا). أصلي أونلو، وهي حامل في شهرها الخامس، وأم لطفل عمره 4 سنوات، دخلت السجن اليوم!”.

كما نشر زوج أصلي أونلو تدوينة على تويتر، قال فيها: “زوجتي اعتقلت أمس. إنها حامل في شهرها الخامس ومعرضة بشكل كبير جدًا للإجهاض. إنها تعاني من حمل صعب للغاية. أجرى ابني محمد البالغ من العمر أربعة أعوام عملية جراحية منذ 10 أيام وهو بحاجة إلى والدته. أريد أن يطلق سراح زوجتي. من فضلك اسمع أصواتنا”.

أصلي أونلو محكوم عليها بالسجن 6 سنوات و3 أشهر على خلفية الانتماء لحركة الخدمة.

في تركيا، حيث تُرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، يتم اعتقال النساء الحوامل وإرسالهن إلى السجن بسبب الانتماء إلى حركة الخدمة.

يتم اعتقال الحوامل رغم أن القانون رقم 5275 يحظر اعتقال وحبس النساء الحوامل واللاتي لديهن أطفال دون العام ونصف.

تتهم حكومة حزب العدالة والتنمية حركة الخدمة بالوقوف وراء كل من تحقيقات الفساد في 17-25 ديسمبر 2013 التي تورط فيها وزراء وأبناؤهم، بمن فيها أفراد عائلة أردوغان والدائرة المقربة منه، والانقلاب الفاشل في 2016، في حين أن الحركة تنفي بشدة التورط في الانقلاب الفاشل أو أي نشاط إرهابي، داعية إلى تحقيق دولي في الاتهامات الموجهة لها ولحكومة أردوغان لتنكشف الحقائق، وهذا ما رفضه أردوغان حتى اللحظة.

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