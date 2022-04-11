أنقرة (زمان التركية) – تمكن فريق فنربخشة التركي من هزيمة غريمه التقليدي جالطة سراي، بهدفين مقابل لا شيء.

في الأسبوع 32 من الدوري التركي الممتاز، تواجه فنربخشة الغريم اللدود مع جالطة سراي، ليتمكن فنربخشة من الفوز على أرضه.

في المباراة التي أقيمت على ملعب أولكر، تقدم فنربخشة بهدف ميها زاج في الدقيقة 26، لينتهى الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الدقيقة 68 من المباراة، سجل فنربخشة هدفه الثاني بواسطة سيردار دورسون.

وخلال المباراة تم إيقاف عرفان كان كاهفجي لاعب فنربخشة في الدقيقة 62 بتلقيه بطاقة صفراء، وبالتالي لن يتمكن من اللعب في مباراة جوزتيبي التي ستلعب الأسبوع المقبل.