أنقرة (زمان التركية) – وصلت شحنات الغاز النفطي المسال إلى تركيا، بعد عجز شركة البتروكيماويات الروسية “Sibur” عن إفراغه في هولندا.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الشركة الروسية تواجه مشكلات في عملية التفريع بسبب الصعوبات التي تواجهها البنوك في سداد قيمة الواردات من روسيا، على الرغم من عدم تأثر الشركة بالعقوبات الغربية المفروض على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ولا تقيد العقوبات الغربية عمليات شراء منتجات النفط الروسية بما يشمل الغاز النفطي المسال، غير أن العقوبات المفروضة على المنظومة المالية الروسية تصعّب من عمليات السداد والتأمين والنقل.

ويظهر نظام مراقبة السفن المعروف باسم “Refinitiv Eikon” توجه أربع حاويات تابعة للشركة من ميناء أوتس لوجا الورسي في بحر بطليق إلى منطقة أمستردام-روتردام-أنفرز في هولندا وعلى متنها 48 ألف طن من الغاز النفطي المسال.

وتشير بيانات الموقع ووكالات النقل إلى انتظار أحد الحاويات وتحمل اسم Navigator Leo داخل ميناء روتردام منذ 17 مارس دون إفراغ الحمولة، بينما توجهت الحاويتان الآخرتان اللتان تحملان اسم Navigator Luga و Navigator Libra إلى ميناء دورتيول بمدينة هاتاي التركية.

وأوضح مصدر بالقطاع أن شركة Aygaz، التي تعد أضخم شركة استيراد وتوزيع الغاز النفطي المسال في تركيا، قامت بشراء الشحنات.

وتم نقل الشحنة من الحاوية Sibur Tobol إلى الحاوية Eco Freeze خلال الفترة بين الثاني والثالث من أبريل الجاري بميناء روتردام.

هذا وتشير بيانات موقع Marine Traffic إلى توجه الحاوية المشار إليها إلى مالطا.