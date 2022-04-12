أنقرة (زمان التركية) – تلقى المستشفى التعليمي بجامعة عمرو خالص دمير في مدينة نيدا التركية، 13 ألف و213 طلب توظيف لشغل 78 وظيفة معلن عنها، ما يعكس مدى المعاناة من البطالة.

أمين شعبة حزب الشعب الجمهوري بالمدينة، أرهان آدم، قال منتقدًا: “السلطات تصرح بأن تركيا لا تعاني من البطالة، وهيئة الإحصاء تواصل تضليل الناس. في نيدا تقدم 13 ألف و213 شخص لشغل 78 وظيفة. أليست البلاد لا تعاني من البطالة؟ يمكنكم أن تروا مدى صعوبة الوضع الذي يعاني منه المواطنون”.

وأكد آدم أن هذه الأرقام تعكس وضع البطالة الفعلي في تركيا.

أضاف قائلا: “السلطة الحاكمة أصبحت عاجزة عن إدارة البلاد، ولابد من عقد انتخابات مبكرة فورا”.

كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية مؤخرًا أن تعداد العاطلين عن العمل في تركيا بلغ 3 مليون و579 ألف شخص خلال شهر فبراير الماضي، وأن هناك تراجعا في عدد العاطلين عن العمل بنحو 178 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق.