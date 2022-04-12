أنقرة (زمان التركية) – طالب وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الشباب الأتراك بأن يكونوا مثل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

التقى صويلو بجمع من الشباب في في العاصمة أنقرة على مائدة الإفطار.

وخاطب صويلو الشباب، قائلا: “أنتم، كل واحد منكم، ستكونون رجب طيب أردوغان في مجالكم. ستكونون أصحاب تفاهم لا ينحني أمام العالم، وهذا يجعل العالم كله يركع بقولك أنا مسلم، أنا تركي”.

وأكد صويلو أن الشباب قاوموا الانقلابيين الخونة ليلة 15 يوليو، مضيفا: “بينما كان الجميع مترددين في مساء يوم 15 يوليو، وقف شباب هذا البلد في مواجهة الدبابات بأيديهم الخالية، ولهذا نثق بكم. نحن فخورين بكم”.

وأشار صويلو إلى أن الشباب سيجعلون تركيا تصل إلى نقطة مختلفة تماما، وهو لديه ثقة تامة في ذلك.

وأنهى صويلو تصريحاته للشباب بعبارة: “أولئك الذين يهاجمون تركيا لن يكونوا قادرين على تحمل حماسكم وطاقتكم. سوف تدمرهم على الأرض وستضع توقيعك لتركيا العظيمة”.

تأتي تصريحات وزير الداخلية حول أردوغان، بعد أن دعا وزير الخارجية مولود تشافوش أوغلو، خلال اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية، إلى منح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جائزة نوبل.

وقال تشافوش أوغلو بحسب ما نقل عنه الصحفي عبد القدير سيلفي: “بالطبع، الشيء المهم هو إحلال السلام في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن ووقف إراقة الدماء. لهذا السبب بالذات، أعتقد أن الرئيس أردوغان يستحق جائزة نوبل للسلام من حيث تتويج جهوده لتحقيق السلام”.

أشار تشافوش أوغلو إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، حصل على جائزة نوبل للسلام لجهوده في فلسطين دون أن يفعل أي شيء آخر، ولكن هنا قام السيد الرئيس أردوغان بأشياء كثيرة، لهذا السبب يستحق نوبل.