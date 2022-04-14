أنقرة (زمان التركية) – خسر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعوى تعويض رفعها ضده رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو.

رفع أردوغان دعوى تعويض ضد زعيم المعارضة كيليتشدار أوغلو، بسبب اتهام أفراد أسرته بالتهرب الضريبي.

كليتشدار أوغلو قال في 2017 إن نجل الرئيس أردوغان، وشقيقه وعمه، حولوا بين ديسمبر 2011 ويناير 2012، ما مقداره 18 مليون دولار إلى جزيرة مان البريطانية والتي تعتبر ملاذا ضريبيا.

وأعلن جلال كيليتش، محامي رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، أن قضية التعويضات التي رفعها أردوغان رفضت من قبل محكمة الاستئناف العليا.

المحامي جلال كيليتش قال: “هذه المرة، أعطت المحكمة العليا درسًا لأردوغان! في قضية جزيرة مان، كان الرئيس كمال كيليتشدار أوغلو على حق وفزنا!.. سوف نستمر في الفوز وإعطائهم الدروس! كلمتنا هي كلمتنا”.