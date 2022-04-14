أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 36 شخصا بينهم بينهم عقيد وضباط صف وطلاب عسكريون.

استنادًا إلى التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيق في الجرائم الإرهابية بمكتب المدعي العام في اسطنبول، تم اعتقال 21 شخصًا من بين 36 شخصًا، في 10 مقاطعات مقرها اسطنبول.

وجه للمطلوب القبض عليهم تهمة العمل على هيكلة القوات المسلحة التركية (TSK) لصالح حركة الخدمة.

ومن بين المعتقلين، عقيد متقاعد ونقباء مفصولون من العمل وضباط صف وخبراء وطلاب عسكريون سابقون.

وورد أن عمليات البحث عن المتبقين مستمرة.

وتزعم حكومة الرئيس رجب أردوغان أن حركة الخدمة التي كانت أبرز حلفائها حتي عام 2011 تغلغلت في المؤسسات التركية، وخاصة الجيش والشرطة والقضاء، بغرض الإطاحة به، بينما تقول الحركة إن أفرادها مواطنون أتراك ومن الطبيعي أن يعملوا في مؤسسات الدولة، سواء كانوا منتمين فعليا للحركة أو محبين لها.

.ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت أنقرة حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصلت من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.