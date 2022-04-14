أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن العالم يشهد حاليا حقبة حرب باردة جديدة وأن تداعيات هذه الحرب ستمتد لعقود.

وأضاف كالين في تغريدة على تويتر أن الحرب في أوكرانيا تتجه إلى التفاقم وأن الأخطاء المتبادلة والمساعي لإقرار ميزان قوى جديد، وحسابات المصالح على المدى القصير ستؤدي لخسائر استراتيجية كبيرة وكوارث إنسانية على المدى المتوسط والبعيد.

وذكر كالين أن العالم سيشهد تشكل موازين جديدة في جميع المجالات بدء من الأمن الغذائي والطاقة، وصولا إلى الديناميكيات الجيوسياسية والتحالفات الإقليمية.

هذا وأفاد كالين أن تركيا ستحافظ على موقفها المتوازن لإقرار العدل والأمن والاستقرار والسلام خلال تلك المرحلة وستواصل مبادراتها الإيجابية.